Nieuwe cursus voor beginners bij TaiChi-club Geraardsbergen

14 augustus 2018

TaiChi-club Geraardsbergen start op dinsdag 11 september met een nieuwe cursus voor beginners. "TaiChi wordt hoofdzakelijk beoefend voor het bekomen en behouden van een goede gezondheid en een gezonde geest", zegt Bart De Vlaminck.

TaiChi was oorspronkelijk een Chinese gevechtskunst. "Via de beginnerscursus zal je ervaren dat het beoefenen van tai-chi bevorderend is voor de concentratie, coördinatie , ademhaling en soepelheid. Het is een prima middel om te ontstressen en het helpt bij slaapstoornissen. Iedereen heeft er baat bij en is welkom om mee te oefenen en aan zichzelf te werken. De bewegingsleer zorgt ervoor dat je iedere deel van je lichaam leert voelen, kennen, gebruiken en blijft gebruiken. Je evenwicht wordt beter, je kracht en soepelheid nemen toe ", weet De Vlaminck.

De nieuwe beginnerscursus start op dinsdag 11 september om 19 uur in zaal De Reep in Geraardsbergen. De eerste les is gratis. Voor 10 lessen betaal je 50 euro. Meer info op www.taichiclub-geraardsbergen.be.