Nieuw wegdek voor rotonde Geuzenhoek Frank Eeckhout

13 maart 2019

08u20 0 Geraardsbergen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AGW) gaat het wegdek op rotonde Geuzenhoek in Geraardsbergen vernieuwen.

“In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 maart voert het AGW herstellingswerken uit aan de rotonde Geuzenhoek (N42) in Geraardsbergen. Tijdens deze werken wordt de rotonde gedurende één nacht afgesloten en het verkeer rijdt om. De werken gebeuren ‘s nachts om de hinder te beperken", laat Sylvie Syryn weten. De rontonde krijgt nieuw asfalt om het wegcomfort te verbeteren. De werken starten om 20 uur en zijn klaar voor 6 uur ‘s morgens. Het verkeer rijdt om via Oudenaardsestraat (N493), Donkerstraat en Pastorijstraat en zo terug naar de N42 in de beide richtingen.