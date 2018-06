Nieuw terras en alcoholscans voor jeugdhuis De Spiraal 28 juni 2018

Bezoekers van jeugdcentrum De Spiraal in Geraardsbergen kunnen zich voortaan neervleien op een nieuw terras. Wanneer ze opnieuw huiswaarts keren, kunnen de jongeren aan een alcoholscan testen of ze niet te veel gedronken hebben.





"Het terras is een grote meerwaarde voor ons jeugdhuis. We zijn de leerlingen en leerkrachten van Technisch Instituut Sint-Jozef dan ook zeer dankbaar voor hun prachtige werk", zegt voorzitter Siebe De Padt van jeugdhuis De Ressort. Ook de alcoholtesters, geschonken door fonds Emilie Leus, zijn een grote meerwaarde. Emilie kwam als studente op 18-jarige leeftijd samen met twee vriendinnen om het leven toen ze met de fiets op weg waren naar Geraardsbergen. "Zo stimuleren we jongeren om veilig achter het stuur te kruipen." (FEL)