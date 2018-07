Nieuw middeleeuws festival Adrianopolis krijgt wellicht vervolg 09 juli 2018

02u42 0

Adrianopolis, het middeleeuws festival dat voor het eerst plaatsvond in het Abdijpark, was een succes. Evenementenbureau Toesj schat dat het totaalspektakel tussen de 2.500 en de 2.800 mensen lokte over het hele weekend.





Er ging heel wat voorbereiding aan vooraf. "Drie jaar geleden al stelden we de stad voor om een middeleeuws stadsfeest te organiseren naar aanleiding van de stadskeur die de stad Geraardsbergen 950 jaar geleden ontving. Geraardsbergen was toen het vierde meest bezochte bedevaartsoord. De relieken van de heilige Adrianus, de patroonheilige tegen de pest, werden hier op de Abdijsite bewaard. Geraardsbergen bleef als één van de weinige steden vrijwel gespaard van de pest. De locatie voor het feest is dan ook prachtig, een oude, historische locatie." Het middeleeuws feest kreeg de naam 'Adrianopolis', naar hoe Geraardsbergen toen werd genoemd. Het hele weekend waren er demonstraties van middeleeuwse veldslagtactieken, steekspelen, ridderproeven, vuurshows en volksdansen. Bezoekers konden met een katapult naar een draak in de abdijvijver mikken, boogschieten, het schildknapenparcours uitproberen en veel meer. Er waren ook kraampjes en demonstraties van oude ambachten. Toesj had 110 medewerkers ingeschakeld. "Fantastisch", vond bezoeker Hugo D'Haenens. "Geweldig dat ze deze prachtige locatie hiervoor gebruiken." Er komt mogelijk een nieuwe editie. "We hebben de vraag gekregen om het feest volgend jaar weer te organiseren. Dat zal dan een nieuwe thema krijgen. We hebben al heel wat ideeën. Historiek genoeg in Geraardsbergen." (CVHN)