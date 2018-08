Nieuw kinderopvanginitiatief in Zandbergen Frank Eeckhout

14 augustus 2018

09u18 0

In Zandbergen opende groepsopvang 'Speelkriebels' de deuren. Speelkriebels biedt plaats aan 15 kinderen van 0 tot 3 jaar", laten initiatiefneemsters Stephanie Bombaert en Miranda Ritserveldt weten.

“Baby'tjes en peuters zijn welkom in onze opvang om mee te spelen en te kriebelen in de huiselijke sfeer van ons kriebelbos. We zijn aangesloten bij de landelijke kinderopvang en hebben zelf al meerdere jaren ervaring in de kinderopvang", zeggen Stephanie en Miranda.

Kinderopvang Speelkriebels is open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en bevindt zich in de Beekstraat achter het station van Zandbergen.