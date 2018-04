Nieuw kenniscentrum telt vijf verdiepingen 12 april 2018

02u55 0 Geraardsbergen Het nieuwe kenniscentrum in Geraardsbergen telt vijf bouwlagen, waarvan één onder de grond, en heeft een totale oppervlakte van 4.800 vierkante meter. "Eind dit jaar moet het gebouw winddicht zijn waarna de afwerking kan beginnen", zegt schepen van Cultuur Kristin Vangeyte.

Achter het Adminstratief Centrum en het politiegebouw verrijst momenteel een imposante blok beton uit de grond. In het gebouw komen naast de bibliotheek ook het stadsarchief (verdieping -1), vergaderzalen en werkruimten voor andere stadsdiensten (verdieping +2), alsook een medialab voor ICT-cursussen en mediawijsheid (verdieping +3). Het bibliotheekgedeelte dat op het gelijkvloers en op verdieping +1 komt, beslaat 1.800 vierkante meter. "Om waterschade te vermijden bij overstromingen van de Dender, werd onder het gebouw een overstromingskelder van 600 kubieke meter voorzien. Overigens ligt de onderste verdieping van het gebouw nog 30 centimeter boven de hoogste stand die het water bij overstroming ooit bereikt heeft. Het gebouw zal afgewerkt worden met geglazuurde groene gevelstenen", verklapt schepen Vangeyte. Bedoeling is om het kenniscentrum eind 2019 in gebruik te nemen. "Dat is echt wel nodig, want met bijna 8.500 actieve leners, 73.000 bezoeken en 215 activiteiten is onze huidige bibliotheek te klein geworden", aldus Vangeyte. (FEL)