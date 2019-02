Nieuw album Jim Cole is ode aan Prince Frank Eeckhout

28 februari 2019

14u01 0 Geraardsbergen Geraardsbergennaar Jim Cole (Jimmy Colman) heeft een nieuw mini-album uit. “Het album telt vijf nummers en is een ode aan mijn muzikale held Prince", zegt de zanger.

Het nieuwe album kreeg de naam MNPLS mee en wordt voor het eerst voorgesteld op 30 maart in muziekcafé Boogie Woogie in de Adamstraat in Geraardsbergen. “Op 1 juni geven we ook een exclusief concert in CC De Abij. Het nieuwe album is te beluisteren via jimcole.be of via https://fanlink.to/mnpls", laat Jimmy nog weten.