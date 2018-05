Na rekenen begint de reuzenles LAGERE SCHOLEN LEREN IN 7 LESSEN ALLES OVER STUKJE ERFGOED FRANK EECKHOUT

16 mei 2018

02u38 0 Geraardsbergen De Geraardsbergse Reuzengilde promoot vanaf volgend schooljaar de reuzencultuur en Geraardsbergse folklore in de lagere scholen. "In zeven lessen komen de leerlingen alles te weten over de reuzen", zegt Robin Ronsyn.

In het derde leerjaar van basisschool GO! Centrum loopt een pilootproject over de geschiedenis van de reuzen. Volgende week donderdag wordt dat project afgesloten met een bezoek van Kinneke Baba en twee reuzendragers. "LECA (een erfgoedorganisatie, red.) heeft een gratis educatief pakket Curieuzereuzen ontwikkeld en wil daarmee kinderen uit het basisonderwijs nieuwsgierig maken naar reuzen en alle bijzondere, grappige of herkenbare gewoonten en gebruiken die daarbij horen. Uiteraard zijn ook onze Geraardsbergse reuzen hier in opgenomen. De leerkrachten beschikken met Curieuzereuzen over alles wat ze nodig hebben om de reuzencultuur samen met de leerlingen te ontdekken in de klas", vertelt Robin Ronsyn van de Geraardsbergse Reuzengilde.





Samen met Thomas d' Aubioul, leerkracht in GO! Centrum, heeft Robin het lessenpakket herwerkt op maat van Geraardsbergen. "Curieuzereuzen dompelt leerlingen stapsgewijs onder in de reuzencultuur. Elke les zoomt in op een ander aspect van de traditie. 'Neuzen tussen reuzen' is een introductieles. Leerlingen raken niet alleen vertrouwd met wat een reus is, maar stellen ook vast hoe divers en dynamisch de reuzencultuur is. We leggen ook de link met Krakelingen en de Processie van Plaisance", verklapt Robin.





Doe-opdrachten

Voor meester Thomas is het lessenpakket over de reuzen een echte verrijking. "Het is vakoverschrijdend. Er komt zowel geschiedenis, aardrijkskunde, muzische vorming als techniek bij kijken. Bovendien bevat het lessenpakket heel wat doe-opdrachten wat de interesse van de kinderen aanwakkert. Tijdens zo'n les maken we ook een uitstap naar het stadhuis. Daar maken de leerlingen kennis met Robert, één der laatste zakkendragers en over-overgrootvader van Robin de Reuzendrager. In een andere les worden dan weer reuzenhoofden gemaakt die de leerlingen dragen tijdens het slotmoment. Verder leren de kinderen bewegen en dansen als reuzen en leren ze reuzenliederen", vult Thomas aan.





De Reuzengilde wil dit pakket vanaf volgend schooljaar promoten in de verschillende lagere scholen en zo de reuzencultuur en het cultureel erfgoed in het algemeen in Geraardsbergen extra doen leven. "Dit zal zeker wat teweegbrengen bij de kinderen, want de interesse gaat verder dan de reuzencultuur. In augustus brengt de reuzengilde een fotoboek en dvd uit van '30 jaar Reuzengilde'. Dit boek zal ook als didactisch materiaal worden gebruikt voor het lessenpakket", geeft reuzendrager Robin nog mee.