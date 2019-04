Na City Golf nu ook City Foot Golf om bezienswaardigheden te ontdekken Frank Eeckhout

14 april 2019

08u54 2 Geraardsbergen Naast City Golf kunnen bedrijven, toeristen en verenigingen nu ook via City Foot Golf de leukste verhalen over Geraardsbergen en zijn bezienswaardigheden ontdekken. “Tijdens een spelletje City Foot Golf voeren de spelers verschillende opdrachten uit met een zachte voetbal", verduidelijkt organisator Vincent Hellemans.

In 2017 lanceerde Vincent Hellemans City Golf in de binnenstad van Geraardsbergen. “City Golf omvat begeleide stadstours waarbij men met aangepaste balletjes golf speelt in de binnenstad en tussendoor de leukste verhalen over Geraardsbergen en zijn bezienswaardigheden voorgeschoteld krijgt. Met dit concept speelden we in op de stijgende vraag van bedrijven, toeristen en verenigingen naar beleving in de stad. Vanaf het eerste moment bleek City Golf een succesformule te zijn en steeg het aantal aanvragen, vooral van bedrijven, bijzonder snel en ontpopten we ons als pionier in de sector", vertelt Hellemans.

Na Antwerpen, Leuven, Hasselt kan er in Geraardsbergen sinds kort nu ook een variant op het stadsspel gespeeld worden. “City Foot Golf is het kleine broertje van City Golf, maar zal niet met golfclubs, matjes en zachte golfballetjes gespeeld worden. We hebben een route ontwikkeld die langsheen de bezienswaardigheden van de stad passeert. Op zes verschillende plaatsen houden we halte om een opdracht met een voetbal uit te voeren. Om geen schade of overlast te veroorzaken, maken we gebruik van zachte voetballen. Op plaatsen waar het kan, spelen we met een echte golfbal en kan de echte teambuilding losbarsten.”

De binnenstad van Geraardsbergen ontwikkelt zich razendsnel waardoor er voldoende elementen aanwezig zijn om een toeristische meerwaarde te creëren tijdens deze tours. “Elke tour wordt voorzien van professionele begeleiding om het spel in goede banen te leiden. De begeleiding heeft een mobiele versie van een grote golfhole bij en zal deze strategisch op uitdagende plaatsen in de binnenstad zetten. Deelnemers moeten in groep trachten de bal in zo weinig mogelijk pogingen in de hole te ‘voetbalgolfen’, dus enkel met de voeten en zonder handen te gebruiken. Grote groepen worden in kleine ploegen opgedeeld en moeten samenwerken om in zo weinig mogelijk pogingen de hole te bereiken. Alle scores worden genoteerd op een scorekaart en op het einde van de tour hebben we een winnaar. City Foot Golf is ideaal als teambuilding met pit voor bedrijven, voetbalploegen of particulieren met een streepje competitie. Tijdens het wandelen voorziet de begeleiding een luchtig streepje geschiedenis en leuke weetjes over Geraardsbergen. We focussen ons op de leukste verhalen en willen er geen geschiedenisles van maken. Mensen moeten zich kunnen amuseren", besluit Hellemans.

City Foot Golf kan elke dag op aanvraag geboekt worden en kan vanaf 8 tot 48 personen, verspreid over meerdere targets, gespeeld worden en kost 20 euro per persoon. Een combinatie met City Golf is mogelijk. Boeking en info: 0498/39.56.94 of info@cityfootgolf.be.