N8 in Ophasselt tot 15 uur afgesloten voor reconstructie moord Frank Eeckhout

29 november 2018

06u26 0 Geraardsbergen Langs de N8 in Ophasselt vindt straks de reconstructie plaats van de moord van een 61-jarige man op zijn ex-vriendin. Daarom wordt de N8 van 7 tot 15 uur afgelsoten vanaf de kerk in Ophasselt tot het kruispunt waar vroeger meubelen Deconinck was.

Het passioneel drama gebeurde eind januari. Guy P. lokter zijn ex met smoes naar zijn woning. Een discussie over de verdeling van de inboedel en over de wagen van de vrouw, zou het drama hebben uitgelokt. Kort voor middernacht sloeg hij zijn ex-vriendin met een hamer het hoofd in. Daarna draaide hij een gasfles open en liet hij het huis ontploffen. Hierbij raakte hij zelf levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer was de 53-jarige Nicole Van Assche uit Ninove.