Muurrock 4 Kids ontvangt De Helden Frank Eeckhout

30 juli 2018

15u15 1

Op zondag 2 september is het weer zover: Muurrock 4 Kids op de Vesten van Geraardsbergen. Dit jaar in het thema Boerderij.

Tijdens deze leuke namiddag kunnen de kinderen zich uitleven op tal van atrracties. Voor de allerkleinsten is er een kleuterdorp en Topvakantie is opnieuw van de partij om de kinderen om te toveren in hun favorieten boerderijdier. "We krijgen dit jaar ook bezoek van de Diggie Boerderij uit Brakel. Deze boerderij is eigenlijk een jeugdvereniging, die kinderen dichter bij de natuur wil brengen. De hele namiddag staat muziek centraal. We starten met een spetterende kinderdisco show om dan “De Helden” op jullie los te laten. Maureen, Sieg, Dempsey en Nico zijn vier jonge avonturiers die allerlei ongelooflijke stunts uitproberen", laat Tine van de jeugddienst weten