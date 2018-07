Muurrock 4 Kids kiest voor thema 'Boerderij' Frank Eeckhout

30 juli 2018

12u00 1 Geraardsbergen Op zondag 2 september is het weer zover: Muurrock 4 Kids op de Vesten van Geraardsbergen. Dit jaar is het thema 'Boerderij'.

Tijdens deze leuke namiddag kunnen kinderen zich uitleven op tal van attracties. Voor de allerkleinsten is er een kleuterdorp, terwijl Topvakantie opnieuw present tekent om de kinderen 'om te toveren' in hun favoriete boerderijdier. "We krijgen dit jaar ook het bezoek van de Diggie Boerderij uit Brakel", klinkt het bij de jeugddienst. "Dat is eigenlijk een jeugdvereniging die kinderen dichter bij de natuur wil brengen. Overigens zal muziek de hele namiddag centraal staan. We beginnen met een spetterende kinderdiscoshow, om vervolgens 'De Helden' los te laten op het publiek."