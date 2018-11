Muur van Geraardsbergen geeft zijn geheimen prijs Applicatie van geologen laat zien wat er onder de grond zit Frank Eeckhout

08 november 2018

16u26 0 Geraardsbergen Voor geologen had de Muur van Geraardsbergen geen geheimen meer. Dankzij de app Virtuele Boring geeft de iconische bult nu ook zijn geheimen prijs aan de gewone man. “Tot op vijf kilometer diepte kan je met de app zien wat er onder de bodem zit. Niet alleen bij de Muur maar overal in Vlaanderen", zegt geologe Katrien De Nil.

Met de app van de Virtuele Boring kan elke Vlaming voortaan op de smartphone zien wat er op elke plaats in Vlaanderen in de ondergrond zit, tot op vijf kilometer diepte. De nieuwe tool is ontwikkeld door Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) waarin het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de ondergrond in Vlaanderen wetenschappelijk ontsluiten. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege stelde samen met DOV de Virtuele Boring voor op de Muur van Geraardsbergen.

De Oudenberg, met op de top de befaamde bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw Oudenberg, is een heuvel met een hele rijke geologische geschiedenis en dus de ideale plek om met de app Virtuele Boring aan de slag te gaan. “Zo’n 65 miljoen jaar geleden werd het gebied regelmatig overspoeld door de zee, waarbij in de regio klei- en zandlagen werden afgezet. Daarna werd het land er omhooggeduwd. Vele miljoenen jaren later werden er door de zee sterk ijzerhoudende zanden afgezet. De zee trok zich terug en het land kwam droog te liggen. Bij blootstelling aan de lucht, gingen die ijzerhoudende zanden oxideren en vormden een harde laag", legt geologe Katrien De Nil uit.

Tijdens de periode van de ijstijden, sneden de huidige waterlopen zich in, maar werden de valleien ook gevuld met riviersedimenten zoals grind, klei en zand en bracht de wind leem- en zandkorrels met zich mee. “De plaatsen met harde ijzerzandsteen aan de top zijn beter bestand tegen erosie. Op die manier ontstonden er ‘getuigenheuvels’ in het landschap, zoals de 110 meter hoge Oudenberg en tal van andere heuvels in de Vlaamse Ardennen. De Oudenberg en zijn omgeving zijn sinds 1940 erkend als beschermd landschap. De Muur van Geraardsbergen, de legendarische kasseiweg die de Oudenberg oploopt, is beschermd als monument.

Door de steile hellingen en specifieke kleien in de ondergrond, zijn de bodems in Geraardsbergen gekenmerkt door erosie en grondverschuivingen, waardoor zand, leem en klei vaak vermengd zijn met elkaar. “De afwisseling van de klei- en zandlagen, waaruit de getuigenheuvels zoals de Oudenberg zijn opgebouwd, hellen in de ondergrond naar het noordoosten. Hierdoor heb je aan de noordflank van deze heuvels verschillende grondwaterbronnen", besluit De Nil.

Wie tijdens een fietstocht nieuwsgierig is naar de ondergrond, kan de app even checken. Wie wil weten op welke diepte in de ondergrond van zijn tuin er zich bijvoorbeeld een watervoerende laag bevindt, kan eveneens de Virtuele Boring raadplegen.