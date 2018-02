Moordverdachte nog niet ondervraagd 01 februari 2018

Het parket van Oudenaarde heeft de 60-jarige Guy P. uit Ophasselt, die verdacht wordt van de moord op Nicole Van Assche, nog niet kunnen ondervragen. P. liep maandagavond immers zware brandwonden op nadat hij zijn woning langs de Hasseltsestraat liet ontploffen door een gasfles open te draaien. De man wordt ervan verdacht kort daarvoor de 53-jarige Nicole Van Assche uit Ninove het hoofd te hebben ingeslagen met een hamer. P. wordt door de behandelende artsen in een kunstmatige coma gehouden en dat zou nog wel even kunnen duren. Tot dan wil het parket ook niet bevestigen om P. daadwerkelijk ook de dader is van de moord. (FEL)