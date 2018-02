Mocktailbar in station 02 februari 2018

Ter gelegenheid van Tournée Minérale staat er op woensdag 7 februari tussen 16 en 18 uur een mocktailbar opgesteld in het station. Pendelaars zullen er kunnen genieten van een gratis mocktail. "Tijdens de maand februari gaan reeds 85.765 personen de Tournée Minérale-uitdaging aan. Een maand lang zonder alcohol zorgt niet enkel voor meer slaap en meer energie, maar je spaart er ook geld mee uit. We vestigen dan ook graag de aandacht op deze campagne. Zo willen we mensen vooral laten nadenken over de manier waarop ze met alcohol omgaan", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld). "We willen laten zien dat er ook alternatieven zijn", voegt schepen voor Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau (CD&V) daar nog aan toe. Wie in februari een evenement organiseert, kan trouwens een Tournée Minérale-proefpakket aanvragen om zelf aan de slag te gaan met mocktails. Op de Eerste Toog zal er tevens een mobiel BOB-team aanwezig zijn op de Kaai. Wie 'safe' blaast, krijgt een BOB-sleutelhanger. (FEL)