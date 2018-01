Mislukte inbraak leidt tot arresatie DIEVENBENDE SLOEG TOE BIJ FIETSWINKELS OVER HELE LAND FRANK EECKHOUT

02u32 0 Foto Frank Eeckhout De dievenbende probeerde ook bij S-bikes van Sven Van Weyenberg in te breken, wat mislukte. De inbrekers lieten hun vluchtauto achter, die de politie op het spoor van de bende bracht. Geraardsbergen Een mislukte inbraak bij fietsenspeciaalzaak S-bikes in Geraardsbergen, een drietal maanden geleden, heeft deze week geleid tot de arrestatie van een Roemeens-Moldavische bende fietsendieven. "Tijdens die inbraakpoging sloegen de dieven op de vlucht voor de politie. Ze lieten daarbij hun wagen achter. Dat heeft uiteindelijk tot de arrestatie geleid", vertelt Sven Van Weyenberg.

Sinds het einde van de zomer van 2017 voert de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde, in opdracht van het parket van Halle-Vilvoorde, onderzoek naar een vereniging van misdadigers van Roemeens-Moldavische origine, die zich bezig hield met het plegen van zware diefstallen in fietsenspeciaalzaken over heel België.





De bende stal in de meeste gevallen eerst een lichte vrachtauto of camionette om hun latere buit, dure koersfietsen en moutainbikes, te vervoeren. Een aantal van de diefstallen werden gepleegd langs het dak van de fietsenwinkel. Na een eerste diefstal in een fietsenwinkel Kampenhout, in het voorjaar van 2017, konden speurders linken leggen naar gelijkaardige feiten in Beernem, Wetteren, Eghezee, Waremme, Beringen, Diest, Lebbeke, Florennes en Geraardsbergen.





5 verdachten opgepakt

Op 22 december konden de speurders een aantal fietsen recupereren, die gestolen waren uit een zaak in Florennes. "De verdachten hadden de gestolen fietsen verpakt en lieten ze met een transportfirma overbrengen naar hun thuisland. De verzending kon echter getraceerd worden en de fietsen konden in beslag genomen worden. Opvallend was dat de fietsen besmeurd waren met modder om te laten uitschijnen dat ze tweedehands waren", zegt Substituut-Procureur des Konings Gilles Blondeau van parket Halle-Vilvoorde. Dinsdag voerden agenten van de federale gerechtelijke politie vier huiszoekingen uit in het Brusselse. Daarbij werden vijf verdachten opgepakt. Bij één huiszoeking werden ook drie dure fietsen aangetroffen. De verdachten werden verhoord, maar ontkennen hun betrokkenheid. Drie personen werden gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel. Ze werden alle drie aangehouden.





Mislukte inbraakpoging

Het is een achtergelaten vluchtauto, bij een mislukte inbraak bij S-bikes in Geraardsbergen, die de speurders uiteindelijk op het spoor van de dievenbende bracht.





"Die poging dateert van een drietal maanden geleden. Omdat we de zaak na drie eerdere inbraken extra beveiligd hebben, raakten de inbrekers deze keer niet binnen. De inbraakpoging zette het alarm in werking, waardoor de politie gealarmeerd werd. De inbrekers werden verrast door de toegsnelde agenten en sloegen op de vlucht. Ze lieten daarbij hun vluchtauto achter. Die auto zette de politie uiteindelijke op het juiste spoor naar de daders", vertelt Sven Van Weyenberg, zaakvoerder van S-bikes. Van Weyenberg wordt volgende week verwacht op de burelen van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde. "Ik mag gaan kijken of er nog fietsen uit mijn winkel bij de buit zitten. Al acht ik die kans klein", geeft Van Weyenberg nog mee.