Mini-tractor valt van aanhangwagen op N42 Frank Eeckhout

14 augustus 2018

18u00 6 Geraardsbergen Op de N42 in Schendelbeke is een auto met aanhangwagen dinsdag in de gracht terechtgekomen. De kleine tractor die op de aanhangwagen stond, kwam deels op de rijbaan terecht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.30 uur, op de grens van Schendelbeke en Deftinge, in de richting van Zomergem. De bestuurder van de wagen verloor om een onduidelijke reden de controle over het stuur, waarop zijn voertuig van de baan ging en tot stilstand kwam in de gracht. Gewonden vielen er niet, maar doordat het verkeer over één rijstrook moest, was er wel heel wat hinder.