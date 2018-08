Mini tractor dendert van aanhangwagen Frank Eeckhout

14 augustus 2018

Op de N42 is Schendelbeke is een bestuurder dinsdag met zijn wagen en aanhangwagen in de gracht gesukkeld. Daarbij is een mini-tractor van de aanhangwagen gedenderd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.30 uur op de grens van Schendelbeke met Deftinge in de richting van Zottegem. De bestuurder van de wagen verloor om een onverklaarbare reden de controle over zijn stuur. De wagen schoot naast de rijbaan en kwam tot stilstand in de gracht. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Omdat het verkeer over een rijstrook moest, was er wel heel wat verkeershinder.