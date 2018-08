MIG nu ook in Ninove en Zottegem te beluisteren Frank Eeckhout

30 augustus 2018

Radio MIG uit Geraardsbergen is vanaf nu ook te beluisteren in Ninove en Zottegem. MIG kan je op verschillende frequenties beluisteren: 104.9 FM voor Geraardsbergen, in Ninove via 106.2 FM en in Zottegem via 105.2 FM.

Al 37 jaar is MIG een vaste waarde in Geraardsbergen als lokale radio. De uitbreiding betekent dat de radiozender nu een bereik heeft van 100.000 luisteraars. “Door het heuvelachtig landschap had het noordelijk deel van Geraardsbergen moeilijkheden om MIG te ontvangen. Door de expansie van het zendgebied is dit opgelost en kan iedereen in en rond de steden zonder problemen luisteren. In de auto schakelt de radio automatisch over van de ene frequentie naar de andere”, zegt voorzitter Joachim De Leeuw.

"De overgang van lokale radio naar streekradio betekent dat zowel mensen uit Zottegem, Ninove, Geraardsbergen, Lierde en omliggende gemeenten zich thuisvoelen bij MIG. Elk uur worden nieuwtjes uit de streek gedeeld. Naast nieuwe programma’s gericht op de streek, komen er ook heel wat live-uitzendingen. MIG wil op die manier zo veel mogelijk tussen de mensen staan. De officiële start in Ninove begint al op zaterdag 1 september tijdens de jaarmarkt."

Daar houdt het echter niet op. "Naar aanleiding van de verkiezingen komt er een vervolg op de podcast ‘MIG op café’. Dagelijks hebben we een babbel met een politicus uit de streek in ‘MIG op stemcafé’. Dit kan je niet alleen op de radio, maar ook online beluisteren via onze website www.radiomig.be", voegt programmaverantwoordelijke Jonas Vierendeels daar nog aan toe.