Middenschool en KA Geraardsbergen informeren toekomstige leerlingen 28 februari 2018

Directie leerkrachten van het KA Geraardsbergen trekken op dinsdag 6 maart om 19 uur naar de Middenschool om er informatie te geven over de studierichtingen in het derde jaar van het secundair onderwijs. Leerlingen van de Middenschool maken immers na het tweede jaar de overstap naar een andere school. Ook toekomstige leerlingen en hun ouders krijgen uitleg over de structuur van het secundair onderwijs, de studierichtingen in de Middenschool, het flexibel leertraject en de projecten.





De infosessies zijn toegankelijk voor alle leerlingen die in september 2018 de stap naar het eerste of het derde jaar zetten. (FEL)