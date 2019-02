Middenschool en KA Geraardsbergen informeren toekomstige leerlingen

Frank Eeckhout

21 februari 2019

17u25 0 Geraardsbergen Middenschool en het GO! Atheneum Geraardsbergen organiseren op dinsdag 26 februari samen een infoavond. Leerlingen van de Middenschool maken na het tweede middelbaar immers de overstap naar het GO! Atheneum.

“Tijdens de infoavond geven we uitleg over de werking van beide scholen en over de verschillende richtingen die we aanbieden. Er zullen ook een aantal vakexperten aanwezig zijn, om specifieke vragen van leerlingen en hun ouders te beantwoorden. Zowel de Middenschool als het Atheneum hechten namelijk veel belang aan persoonlijk contact”, verduidelijkt Brecht Persoons, directeur van het GO! Atheneum Geraardsbergen.

Om 19 uur start directeur Betty Gierts (Middenschool) met een infomoment voor leerlingen die de stap van het basis- naar het secundair onderwijs zetten. Toekomstige leerlingen en hun ouders krijgen uitleg over de structuur van het secundair onderwijs, de studierichtingen in de Middenschool, het flexibel leertraject en de projecten. Om 20 uur komt het Atheneum aan de beurt.

De infosessies staan open voor alle leerlingen die in september 2018 de stap naar het eerste of het derde jaar zetten. Ouders en jongeren die een van beide sessies graag bijwonen, worden verwacht om 19 uur (basisonderwijs) of 20 uur (tweede jaar secundair onderwijs) in de mediatheek van de Middenschool.