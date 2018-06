Met bakfiets Muur bedwingen voor goed doel 27 juni 2018

De vijf muzikanten van rockband Hmmdrum rijden deze zomer 1.000 kilometer met bakfietsen langs de Côte d'Azur. "Tijdens onze Tour de la Musique houden we halt op enkele pleintjes om de mensen te verrassen met een optreden. Met de opbrengst steunen we een weeshuis in Bangladesh, een gemeenschap in Malawi, de bossen in Vlaanderen en het recht op sport voor alle Gentse kinderen", vertelt Mathieu Marlier. Om aandacht te vragen voor hun actie lieten ze gisteren wielrenners Jurgen Roelandts, Jens Debusschere en Bert de Backer met een bakfiets de Muur van Geraardsbergen oprijden. Roelandts en de Backer bereikten de top. Voor Jens Debusschere was de uitdaging net iets te zwaar. "Ongelooflijk dat die twee de top bereikt hebben", hijgt Debusschere. (FEL)