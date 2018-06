Met 3 promille achter stuur: voorgoed rijongeschikt 23 juni 2018

J. D. uit Geraardsbergen is voorgoed rijongeschikt verklaard nadat hij voor de zoveelste keer met een glas te veel achter het stuur werd betrapt. Deze keer reed hij in de Buizemontstraat een ander voertuig aan en sloeg hij op de vlucht. Getuigen zetten de achtervolging in en alarmeerden de politie. Die stelde vast dat de man maar liefst 2,97 promille alcohol in het bloed had, goed voor zo'n 15 glazen alcohol. Voor politierechter Cindy Stevenaert was de maat dan ook vol. Zij verklaarde de man definitief rijongeschikt en legde hem ook nog een geldboete van 3.600 euro op.





