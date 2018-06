Met 2,4 promille tegen verkeerseiland 30 juni 2018

J. B., een twintiger uit Geraardsbergen, werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en anderhalve maand rijverbod nadat hij met maar liefst 2,4 promille alcohol in het bloed een verkeerseiland aanreed in Geraardsbergen. "Hij heeft daarna onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid genomen en zelf de politie gebeld", benadrukte zijn advocaat. "Veel chauffeurs zouden in een dergelijke situatie al snel geneigd zijn om te vluchten, maar dat deed hij dus niet. Hij heeft de kosten aan de wagen van zijn werkgever ook allemaal uit eigen zak betaald." (TVR)