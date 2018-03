Met 100 per uur geflitst op Guilleminlaan 29 maart 2018

Een man uit Geraardsbergen stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij met 100 kilometer per uur geflitst werd op de Guilleminlaan, waar maar 50 is toegelaten. "Je hebt er dan ook niet de indruk dat je in de bebouwde kom rijdt", probeerde zijn advocaat de feiten wat te verzachten. Politierechter Pieter De Meyer was echter niet onder de indruk. Hij legde de man een geldboete van 400 euro en 21 dagen rijverbod op. (TVR)