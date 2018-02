Met 1,8 promille in gracht: twee maanden rijverbod 16 februari 2018

De 55-jarige L. V. uit Grimminge is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot twee maanden rijverbod na een dronkemansrit afgelopen zomer. De dame verloor de controle over het stuur toen ze haar gsm wou opnemen en kwam in de Raspaillebosstraat in de gracht terecht. Pas tien meter verder kwam ze tegen een duiker tot stilstand. Nadien legde ze een positieve ademtest af. Zo had ze 1,8 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n 7 pintjes. De procureur merkte op dat ze ook agressief was tegenover de agenten en moest steun zoeken om zich recht te houden. De politierechter legde haar behalve het zware rijverbod ook nog een geldboete van 800 euro op. (TVR)