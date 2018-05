Méér dan alleen onkruid in brand gestoken 29 mei 2018

02u38 0

Groenarbeiders van de stad Geraardsbergen hebben gisteren per ongeluk een haag van dennenbomen in de Stoffelstraat in Moerbeke in brand gestoken.





Door de nieuwe milieuwetgeving mogen geen onkruidverdelgers meer gebruikt worden, waardoor arbeiders vaak aan de slag gaan met een gasbrander. "Een genster moet in een van de dennen gevlogen zijn. Het vuur verspreidde zich razendsnel over de hele haag. Onze stadsarbeiders waren onder de indruk, maar er treft hen geen schuld. Dit is gewoon een dom ongeluk", zegt burgemeester Guido De Padt.





Brandweerpost Geraardsbergen rukte uit met enkele voertuigen en had het vuur snel onder controle. (FEL)