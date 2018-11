Meer dan 3.000 euro aan prijzen te winnen tijdens eindejaarsactie Verenigd Handelscentrum Frank Eeckhout

27 november 2018

15u59 0 Geraardsbergen Het Verenigd Handelscentrum van Geraardsbergen schenkt voor ruim 3.000 euro aan prijzen weg tijdens de eindejaarsactie van de handelaars.

Het startschot van ‘Schitterend Geraardsbergen 2018' werd gegeven met het aansteken van de kerstverlichting in de straten van het centrum en een verrassende grote eindejaarsactie van de handelaars. “Zowel het Verenigd Handelscentrum als de stad hebben kosten nog moeite gespaard om er opnieuw een sfeervol en mooi versierde binnenstad van te maken waar het fijn is te kuieren langs de winkels. Om te weten wat er zo te winnen valt, passeren shoppers best eens langs de goedgevulde etalage van de Barrique in Grotestraat nummer 7", laat schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld) weten.