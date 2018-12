Meer dan 10% met glas teveel op acht stuur FEL

16u27 0 Geraardsbergen Bij gerichte alcoholcontroles heeft politie Geraardsbergen/Lierde zaterdagnacht vier automobilisten betrapt met een glas teveel op achter het stuur.

De alcoholcontroles vonden plaats in de Kampstraat in Onkerzele en op het Zandbergenplein in Zandbergen. 36 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Eén bestuurder had alarm en drie bestuurders waren positief. Twee personen legden naast een positieve ademtest ook een positieve speekseltest af. Deze personen bleken onder invloed van alcohol én verdovende middelen en mochten hun rijbewijs onmiddellijk afgeven voor 15 dagen. Verder werd er één proces-verbaal inzake rijden zonder rijbewijs, één proces-verbaal inzake bezit van drugs en één proces-verbaal inzake verontrustende opvoedingssituatie opgesteld.