Massaal bijval voor Museum Hunnegem-Geraardsbergen 09 mei 2018

02u32 0 Geraardsbergen Duizend belangstellenden bezochten tijdens het voorbije weekend het nagelnieuwe Museum Hunnegem-Geraarsbergen. "Wegens het grote succes komt er een tweede openingsweekend op 22 en 23 juni", zegt initiatiefnemer David Larmuseau.

De voorbije jaren is de site Hunnegem systematisch gerenoveerd. Zo zijn in de vleugel aan de straatkant de Thuisverpleging, het Dagverzorgingscentrum en Leerpunt ondergebracht. De voorbije periode werden de Romaanse kerk en de Paxzaal heringericht in functie van het nieuwe Museum HUGE.





Geschiedenis

"Dat brengt de geschiedenis van Hunnegem en Geraardsbergen in beeld, want hier werd de stad 950 jaar geleden gesticht. Het museum brengt een compleet nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van de stad en de Mariadevotie. Bij de inrichting maakte curator Koenraad De Wolf gebruik van het nieuwste hoogtechnologische materiaal", zegt Larmuseau. Met dat museum maakt Larmuseau een belofte waar die hij in 2008 heeft gedaan bij het vertrek van de zusters. Zuster Lutgarde, de laatste priorin van Hunnegem is zeer in haar nopjes over het resultaat. "Ik had nooit gedacht dat het zo mooi zou worden", zegt ze ontroerd.





Wegens het grote succes komt er een tweede openingsweekend op vrijdagavond 22 en zaterdagnamiddag 23 juni. Daarnaast wordt de komende maanden werk gemaakt van de uitbouw van het nieuwe Filmmuseum Vlaanderen.





(FEL)