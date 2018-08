MannekenPisTrail terug door Steengroeve van Lessines Frank Eeckhout

10 augustus 2018

12u25 0

De zesde editie van de MannekenPisTrail vindt plaats op zaterdag 25 augustus. Nieuw dit jaar is dat niet enkel de deelnemers aan de 50 km, maar ook de deelnemers van de 35 km door de Steengroeve van Lessines lopen.

Trailrunning betekent lopen door de natuur én met respect voor de natuur. Het parcours van een trailrun is voornamelijk onverhard en kan enkele natuurlijke obstakels zoals omgevallen bomen omvatten. Atletiekclub Geraardsbergen brengt het trailrunnen ook naar Geraardsbergen en organiseert al voor de zesde keer de MannekenPisTrail. Het doel van de MannekenPisTrail is om de lopers de mooie prachtige stukjes natuur in en rond Geraardsbergen te laten ontdekken.

"Sinds vorig jaar zetten we ons traildorp op in De Doos in het Provinciaal Domein De Gavers in Geraardsbergen. Dit traildorp vormt de locatie voor de start en aankomst van de MannekenPisTrail. Daar starten de lopers aan hun trail, die 15, 25, 35 of 50 km lang is. Hun uitdaging bestaat uit stevige hellingen, afdalingen én uiteraard ook de Muur van Geraardsbergen. De deelnemers aan de 35 en 50 km krijgen uitzonderlijk toegang om door de CUP-Steengroeve van Lessines te lopen. Daar dienen ze eerst 170 meter te dalen om deze dan terug op te lopen. Voorinschrijven kan tot 18 augustus. Daginschrijvingen zijn ook nog mogelijk. Uiteraard zijn supporters ook meer dan welkom in het traildorp om de lopers aan te moedigen", laat de organisatie weten.

Info en inschrijven via www.mannekenpistrail.be.