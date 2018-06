Manneken Pis heeft voortaan eigen reus 04 juni 2018

02u41 0 Geraardsbergen De stad Geraardsbergen is een nieuwe reus rijker. 'Babaken Pis' werd gisteren onthuld tijdens de kapitteldag van het Geraardsbergse Manneken Pis, met dit jaar een uitzonderlijk uitgebreid programma.

Naast de jaarlijkse kapittelzitting en de Gouden Manneken-Pisworp, waren er dit jaar extra activiteiten in het kader van '950 Geraardsbergen'. Dit jaar is het 950 jaar geleden dat Geraardsbergen als eerste Vlaamse stad een stadskeure ontving. Zo kreeg Manneken Pis twee nieuwe kostuumpjes: een van Boudewijn VI, die als graaf de eerste vrijheden aan Geraardsbergen schonk in 1068, én een naturistenkostuum geschonken door de Federatie van het Belgisch Naturisme. "Iedereen denkt dat naturisten niets dragen, maar ze hebben steeds een handdoekje en een tas bij als ze naar het strand gaan, en ze dragen een petje tegen de zon", zegt voorzitter Koen Meulemans.





Die attributen schonken ze dan ook aan Manneken Pis. "Meulemans en zijn vrouw Chris Stubbe werden opgenomen in de Broederschap van Manneken Pis. "Ik ben fier dat we naturisten kunnen opnemen in onze vereniging, want Manneken Pis is de grootste naturist", aldus Olav Geerts, voorzitter van de Broederschap. Verder had elke zesdejaarsklas van de lagere scholen een Manneken-Pisbeeldje versierd en kreeg de stad als vijfde stad in Vlaanderen het ereteken van 'Reusvriendelijke Stad'. Daarna werd de nieuwe reus, gebaseerd op Manneken Pis, onthuld. "Babaken Pis kan net zoals Manneken Pis plassen. Normaal kan hij 1,5 meter ver plassen, maar dat moet nog op punt worden gesteld", aldus Robin Ronsyn van de Reuzengilde. (CVHN)