Manneken Pis en reuzen vieren samen 29 mei 2018

02u53 0

Geraardsbergen viert op zondag 3 juni Manneken Pis met de jaarlijkse Kapitteldag. Naast de Kapittelzitting en Gouden Manneken Pis worp worden er dit jaar extra activiteiten georganiseerd voor 950 jaar Geraardsbergen. De Kapitteldag zal ook niet alleen in het teken staan van het Manneken Pis. In dit feestjaar slaan twee Geraardsbergse iconen de handen in elkaar. De reuzenfamilie van Geraardsbergen en het kleinste Manneken van onze stad vieren samen feest. Goliath, Gerarda, Kinneke Baba en Manneken Pis zullen er samen een unieke dag van maken", zegt schepen van Cultuur Kristin Vangeyte. Het volledige feestprogramma is te vinden op www.geraardsbergen.be.





(FEL)