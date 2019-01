Man zwaait met vuurwapen uit raam en lost enkele schoten af in Zandbergen: politie rukt massaal uit Frank Eeckhout

24 januari 2019

16u00 32 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde is donderdagnamiddag rond 14.30 uur massaal uitgerukt naar de Keringstraat in Zandbergen. Daar zwaaide een man met een vuurwapen door het raam en loste hij enkele schoten in het rond.

Volgens getuigen kwamen zeven voertuigen van de politie ter plaatse en liet de man zich zonder al te veel problemen inrekenen. “Het is niet de eerste keer dat we voor deze man ter plaatse komen. Hij werd al eens meegenomen voor gelijkaardige feiten. Volgens de eerste vaststellingen heeft de man niemand bedreigd en is er ook niemand in gevaar geweest", laat korpschef Jurgen De Landsheer weten.