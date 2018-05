Man voor rechter voor agressief gedrag 08 mei 2018

K.D.N. uit Geraardsbergen heeft zich in de correctionele rechtbank van Oudenaarde moeten verantwoorden wegens agressief gedrag tegenover de politie en enkele familieleden. Toen agenten K.D.N. voor andere feiten wilden meenemen, verloor hij zijn zelfbeheersing. Hij daagde de agenten uit, beledigde hen en spuwde in het gezicht van een inspecteur. "De beklaagde gedroeg zich bovendien vaker agressief. Zo schudde hij zijn 84-jarige grootmoeder door elkaar en gaf hij zijn oom een duw en later ook een klap op het hoofd en een stamp", schetste de procureur. K.D.N. riskeert voor alle feiten samen een celstraf van zeven maanden. Vonnis op 11 juni. (LDO)