Man springt in Dender 09 juli 2018

02u42 0

Net voor het laatste fluitsignaal van de wedstrijd België-Brazilië vrijdagavond is een man ter hoogte van de Kaai in Geraardsbergen in de Dender gesprongen. De man werd door de politie gezocht voor geweldsfeiten. De man verschool zich tussen de struiken, maar kon rond 22.30 uur met de hulp van de brandweer gevat en gearresteerd worden. (KMJ)