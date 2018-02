Man met 2,16 promille op pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding 03 februari 2018

D.E. uit Geraardsbergen liep gisteren in de Oudenaardse politierechtbank al zijn vijfde veroordeling op. Deze keer stond hij er terecht omdat hij met 2,16 promille alcohol in het bloed - goed voor ruim 10 pintjes - een geparkeerd voertuig aanreed in de Heirweg en vluchtmisdrijf pleegde. De politierechter legde hem een geldboete van 1.600 euro en 3 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)