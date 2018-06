Man krijgt 10 maanden rijverbod na resem overtredingen 16 juni 2018

02u33 0

De 44-jarige E.M. uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse rechtbank verantwoorden nadat hij met 2,02 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. Agenten stelden ook vast hoe hij met zijn wagen tegen een gevel en een geparkeerd voertuig schuurde. Tot overmaat van ramp bleek zijn wagen niet verzekerd, noch gekeurd. De rechter was dan ook niet mild, mede gelet op het feit dat hij in het verleden al drie keer werd veroordeeld. Hij kreeg een boete van 2.400 euro en 10 maanden rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijst krijgt hij terug als hij opnieuw slaagt in het theoretisch en praktisch examen én medische en psychologische proeven. (TVR)