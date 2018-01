Man doodt ex en blaast daarna woning op DADER RAAKT ZELF ZWAARGEWOND DOOR GASONTPLOFFING FRANK EECKHOUT

31 januari 2018

02u40 0 Geraardsbergen De 60-jarige Guy P. uit de Hasseltsestraat in Ophasselt heeft maandag kort voor middernacht zijn ex-vriendin met een hamer het hoofd ingeslagen. Daarna draaide hij een gasfles open en liet hij het huis ontploffen. Hierbij raakte hij zelf levensgevaarlijk gewond. Een discussie over de verdeling van de inboedel en over de wagen van de vrouw, zou het drama hebben uitgelokt.

Buren van de man werden omstreeks 22.50 uur opgeschrikt door een luide knal. "Het leek wel of ons huis instortte", klinkt het. Kristof Papeleu, die naast het ontplofte huis woont, aarzelde geen moment om samen met een andere buurman de zwaar vernielde woning binnen te dringen. "Er waren enkele brandjes en ik wilde die blussen. In de keuken merkten we echter een bloedspoor op. Op het aanrecht lag een bebloede hamer. Al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was. We trokken naar de woonkamer en daar vonden we het levenloze lichaam van een vrouw. Rondom haar lag een grote plas bloed. Wat meteen opviel was een grote gasfles en de achtergevel, die volledig weggeblazen was door de ontploffing", getuigt Papeleu.





Meubels

Het slachtoffer is de 53-jarige Nicole Van Assche uit Ninove. Haar relatie met Guy P. liep een tijdje geleden op de klippen. Toch hadden de twee nog contact met elkaar. P. reed nog met de tweede wagen van Van Assche en ook de meubels in de woning zouden eigendom van de vrouw geweest zijn. Het was daarvoor dat P. zijn ex maandagavond bij hem uitnodigde. Moe getergd omdat de 53-jarige vrouw voet bij stuk hield, heeft hij haar met een hamer het hoofd ingeslagen. Daarna draaide hij de gasfles open en zette hij zich in de zetel, wachtend tot de boel zou ontploffen. P. overleefde de ontploffing en strompelde volledig gedesoriënteerd de woning uit. Hij werd 300 meter verderop verward en zwaargewond aangetroffen door de politie, waarna hij werd overgebracht naar het UZ Gent. Omdat de dokters P. in een kunstmatige coma houden, kan het nog een hele tijd duren voor de speurders hem kunnen ondervragen.





Jongere vriend

Na haar breuk met P. begon Nicole Van Assche een relatie met de tien jaar jongere J.V.A uit Ninove. Die was maandag op de hoogte van het bezoek van zijn vriendin aan haar ex. Toen hij er na verschillende pogingen niet in slaagde om haar te bereiken, sprong hij in zijn wagen en snelde hij naar Ophasselt. De 44-jarige man kwam net te laat om zijn vriendin te redden. Hij zag haar ex-vriend nog volledig zwartgeblakerd uit de woning strompelen. In paniek stoof hij de woning van P. binnen, waar hij het lichaam van zijn vriendin aantrof.





Het parket vorderde een onderzoeksrechter. "Een wetsgeneesheer, het labo, het afstappingsteam, een branddeskundige, de onderzoeksrechter en het parket kwamen ter plaatse. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten loopt volop", laat Eva Brantegem, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde weten.