Man doet valse aangifte na ongeval

De 23-jarige J. C. uit Schendelbeke moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf.





De man was tegen een boom gereden, maar reed door naar huis om niet veel later een valse aangifte te gaan doen bij de politie. Zo vertelde hij dat er iemand tegen zijn auto was gereden. "Ik kon echter zelf niet leven met die leugen", vertelde de jongeman. "Niet veel later ben ik dan ook teruggegaan om de waarheid te vertellen. Die zou toch aan het licht gekomen zijn. Ik weet niet wat me bezielde", klonk het nog. "Het was de wagen van mijn vader. Waarschijnlijk was ik gewoon bang voor zijn reactie."





De politierechter legde hem een geldboete van 960 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)