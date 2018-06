Man die vlucht voor alcoholcontrole, krijgt rijverbod 23 juni 2018

J. S. heeft zich in de Oudenaardse politierechtbank moeten verantwoorden nadat hij op 11 maart vorig jaar in Geraardsbergen trachtte te ontsnappen aan een alcoholcontrole in de Botermelkstraat. Bij het opmerken van de politie was hij snel de parking van het tankstation Gabriëls opgereden. De man doofde zijn lichten, maakte rechtsomkeer en reed in de verboden rijrichting de Botermelkstraat weer op. Agenten zagen het voertuig van links naar rechts zwalpen en zetten de achtervolging in. Lang heeft die niet geduurd, want de bestuurder botste met zijn Citroën Jumper tegen een muur in de Onkerzelestraat. De man legde een positieve ademtest af. Hij beweerde in de rechtbank dat iemand anders van zijn motorclub achter het stuur zat, maar dat weigerde de politierechter te geloven aangezien de agenten hem duidelijk herkend hadden. De rechter wees ook het feit dat hij in het verleden al drie keer werd veroordeeld voor sturen onder invloed. Deze keer kreeg hij een geldboete van 2.000 euro en 2 maanden rijverbod opgelegd. (TVR)