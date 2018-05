Maaike Cafmeyer speelt poppenkast 31 mei 2018

02u39 0

De poppenkastreeks die afgelopen seizoen bij CC De Abdij liep, kent wel een heel bijzondere afsluiter: niemand minder dan Maaike Cafmeyer kruipt zondag 3 juni achter de poppenkast en trakteert volwassenen op een poppenkastvoorstelling. De poppenkast bestaat al sinds de middeleeuwen en was enorm populair tijdens kermissen en jaarmarkten. Het was hét middel bij uitstek om de toeschouwers te laten genieten van verhalen en boeken die door de poppenkastspelers werden naverteld.





CC De Abdij katapulteert zich graag enkele eeuwen terug om opnieuw een poppenkast te beleven zoals die oorspronkelijk bedoeld was: voor volwassenen. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.de-abdij.be. (FEL)