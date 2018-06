Lukaku en Courtois zetten Klim-Op op stelten RODE DUIVELS TRAPPEN PENALTY'S EN SPELEN WEDSTRIJDJE MET LEERLINGEN FRANK EECKHOUT

09 juni 2018

02u44 0 Geraardsbergen Rode Duivels Romelu Lukaku en Thibault Courtois hebben gisteren basisschool Klim-Op in Zandbergen op stelten gezet. Helemaal gek werden ze, de leerlingen én leerkrachten. "Al een hele week lopen we op de toppen van ons tenen", glundert directeur Maggie Favyts.

Vrijdagmorgen 10.07 uur: een donkere wagen met daarop het logo van Duivelse School stopt net voorbij de schoolpoort in de Jan de Coomanstraat. Het gekrijs van de kinderen gaat van luid naar oorverdovend. Reikhalzend kijken ze of ze al een glimp van de topvoetballers kunnen opvangen. Maar Lukaku en Courtois houden de spanning er nog even in. Dan zwaaien de deuren open en stappen beide topvoetballers op de leerlingen af. Sommige kinderen en leerkrachten vallen net niet in zwijm. Over een rode loper en door een erehaag wurmen Lukaku en Courtois zich naar het podium. Lang blijven ze daar niet, want er wacht hen een druk programma: penalty's trappen, wedstrijdje spelen en heel veel high fives geven.





Ster van het penaltytrappen was de 8-jarige Thibe Matthys. De keeper van de U8 van Appelterre trapte als eerste zijn strafschop voor onze nationale doelman. "Neen, ik heb die bal niet zomaar laten passeren. Die was strak getrapt en goed geplaatst. Dat ventje heeft mij echt verrast", gaf Courtois achteraf toe. Thibe Matthys was best wel fier met zijn huzarenstukje. "Op training durf ik ook wel eens een penalty trappen, maar eigenlijk hou ik de ballen liever tegen. Courtois is mijn grote voorbeeld. Ik leer veel van hem als ik hem bezig zie op tv", vertelt de knaap. Zelf droomt Thibe ook van een grote carrière. "Ik hoop ooit bij Real Madrid in de goal te staan. Als dat lukt, zal ik ook wel Rode Duivel zijn."





Ook bij de 10-jarige Marin Bossaert wakkerden Courtois en Lukaku de voetbalmicrobe aan. Marin kreeg van ons nationaal sluitstuk een korte keepertraining. "Eigenlijk speel ik geen voetbal", verklapt Marin ons. "Maar nu ik enkele balletjes pakte, heb ik wel zin gekregen om volgend jaar bij een ploeg te starten. Liefst wel in de goal dan want Courtois zei me dat ik dat goed gedaan heb."





Omstreeks 11.30 uur kregen onze Rode Duivels het sein om te vertrekken. Dat verliep echter niet van een leien dak, want iedereen wilde zijn of haar held nog wel eens knuffelen. Directeur Maggie Favyts zag het allemaal graag gebeuren. "Wat een fantastische dag", glunderde ze. "Hier gaan onze kinderen nog lang over spreken."





Het bezoek van Lukaku en Courtois kaderde in de Duivelse +schoolactie. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen en les Familles d'Accueil in de kijker te zetten in hun buurt.