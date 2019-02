Lore Vonck en Dirk Van der Maelen kandidaat voor sp.a bij verkiezingen in mei Frank Eeckhout

22 februari 2019

11u50 0 Geraardsbergen Sp.a Geraardsbergen levert twee kandidaten af voor de Vlaamse en de Europese lijst. Jonge spring-int-veld, Lore Vonck, en ervaren rot, Dirk Van der Maelen gaan op 26 mei de uitdaging aan.

Lore Vonck is 26 jaar, experte in het welzijnsbeleid en woont ondertussen al enkel jaren in Geraardsbergen. Ze wil vanop de tiende plaats op de Vlaamse lijst opkomen voor de rechten van hulpbehoevenden. “Het is tijd voor een nieuwe, frisse wind in het parlement. Een wind, waarbij we prioriteiten stellen die voor elke Vlaming van belang zijn: zorgzekerheid en sociale zekerheid", zegt ze.

Dirk Van der Maelen, die vorig jaar in juni nog zijn afscheid aan de nationale politiek aankondigde en resoluut zijn pijlen op Geraardsbergen ging richten, wordt lijstduwer op de Europese lijst. “Over Europa heerst er nog steeds een ver-van-ons-bed-gevoel,” zegt Dirk Van der Maelen. “Toch moeten we vaststellen dat meer en meer beslissingen ook een invloed hebben op de ons dagdagelijks leven. De belangrijkheid van de verkiezing van onze Europese afgevaardigden zal dus ook enkel toenemen