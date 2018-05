Lokaal Opvanginitiatief omgevormd tot doorgangswoningen 30 mei 2018

02u54 0

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van OCMW van Geraardsbergen sluit zijn deuren.





"Omdat geen nieuwe asielzoekers meer worden verwacht, doen de twee gebouwen in de Vooruitzichtstraat voortaan dienst als doorgangswoningen. De woningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het bestrijden van de dakloosheidsproblematiek in Geraardsbergen", laat OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V) weten. Tijdens de asielcrisis werden in het Lokaal Opvanginitiatief zes volwassenen en vijf kinderen opgevangen. (FEL)