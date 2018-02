Live-streaming gemeenteraad 08 februari 2018

Geraardsbergen bekijkt of het de zittingen van de gemeenteraad in de toekomst live kan uitzenden. Gemeenteraadslid Stéphan Bourlau polste tijdens de laatste gemeenteraad naar een stand van zaken in dit dossier. "De zittingen worden maar door een beperkt publiek gevolgd. Door de zittingen live uit te zenden op de website van stad, kan men een veel groter publiek bereiken. Het live streamen of het achteraf bekijken van de zitting is een opportuniteit om ons als gemeenteraad dichter bij de lokale bevolking te brengen", zegt Bourlau. Schepen van Communicatie Veerle Mertens (CD&V) hoopt dat het streamen vanaf januari volgend jaar operationeel is. "We zijn hier al een tijdje mee bezig en nemen dat mee naar de budgetbespreking voor 2019", weet de schepen. (FEL)