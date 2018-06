Lions Club schenkt 'blijfstoel' aan De Mozaïek 29 juni 2018

Dankzij de financiële steun van serviceclub Lions Geraardsbergen kon De Mozaïek voor de kinderen uit het type 2 van de buitengewone basisschool een 'blijfstoel' aankopen. Een blijfstoel is een mobiel zithuisje voor kinderen met een motorische onrust (type 2 kinderen).





De stoel biedt veiligheid en geborgenheid aan het kind, zodat hij tot rust kan komen. Hierdoor biedt hij ook rust en comfort aan de begeleiders. Door het verminderen van de motorische afleiding zien de begeleiders een verbetering van de concentratie en taakgerichtheid. Hierdoor is spel en leren terug mogelijk en kan deze leerling optimaal ontwikkelen in een veilig basisklimaat.





(FEL)