Lid meerderheid roept op tot toetreding Statiegeldalliantie 25 januari 2018

Gemeenteraadslid Stephan De Prez (Open Vld) roept het stadsbestuur op toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Die vereniging ijvert voor statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Daarin zien zij de oplossing voor het probleem van zwerfvuil. "Meer dan 66 procent van de Belgen stoort zich mateloos aan flesjes en blikjes in de natuur. Het ziet er niet alleen vies uit, maar het veroorzaakt ook dierenleed. Koeien worden ziek of sterven als er blik of plastic in hun voedsel terecht komt. Via wind en water belandt het afval ook in zee, waar vissen en andere zeedieren erin stikken of erin verstrik raken", zegt De Prez. "Statiegeld werkt, dat bewijzen de meer dan 37 landen en regio's waar het nu al ingevoerd is. Daar wordt meer dan 90 procent van de flessen en blikjes gerecycleerd." (FEL)