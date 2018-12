Lezing advocaat Jef Vermassen in Arjaantheater Frank Eeckhout

05 december 2018

12u36 1 Geraardsbergen Op uitnodiging van Regiobib Route42 brengt meester Jef Vermassen op maandag 17 december om 20 uur de lezing ‘Meester, ik heb geen tranen meer’ in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Jef Vermassen bespreekt de gevolgen van trauma’s bij slachtoffers van misdaden. “Misdaden laten bij slachtoffers sporen na op psychisch, fysiek, familiaal en maatschappelijk vlak. Hoe dient omgegaan te worden met dit rouwproces? Kan het leven daarna überhaupt nog worden opgenomen? En wat te zeggen over de gevolgen van een genocide, zoals die in Rwanda? Vermassen baseert zich bij zijn antwoorden op zijn jarenlange praktijkervaring als strafpleiter", laat bibliothecaris Paul De Taeye weten.

De toegang bedraagt 12 euro (4 euro voor werklozen en omnio-statuut). Tickets moeten op voorhand worden gekocht in de bibliotheek van Geraardsbergen of online via https://geraardsbergen.bibliotheek.be/