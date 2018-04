Lezen in de Lente 19 april 2018

Giesbaergske Koleuren Gazette en 't Uilekot vzw organiseren morgen de vijfde opeenvolgende 'Lezen in de Lente' in Geraardsbergen. Gastsprekers zijn Rachida Lamrabet en Alona Lyubayeva. Zij belichten superdiverse samenleving vanuit eigen ervaring in het centrale thema van het literair voorjaarsprogramma, Europa. Beide dames gaan in gesprek met elkaar. Achteraf is er ook mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het publiek. Deze lezing vindt plaats in de Kunstacademie en start om 19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro. (FEL)